اليوم السابع
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"الزراعة": تجهيز تقاوى القمح للموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر

الإثنين، 30 مايو 2022 12:29 م
"الزراعة": تجهيز تقاوى القمح للموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة هي الجهة الوحيدة الحكومية المنوط بها إنتاج التقاوي المحسنة عالية الجودة وعالية الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإدارة تعمل في إطار خطة استراتيجية تم وضعها قبل افتتاح مشروع مستقبل مصر
 
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ مشروع مستقبل مصر من أكثر المشروعات تميزا على المستوى الزراعي، إذ أنه كنز لإنتاج التقاوي وتوزيعها على المزارعين وزيادة نسبة التغطية في حقول المزارعين بالتقاوي عالية الجودة والحد من استيراد القمح، وهو المحصول الاستراتيجي الأول على مستوى العالم. 
 
وتابع رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ مشروع مستقبل مصر يعتبر نواة أساسية ومتميزة وفعالة لإنتاج التقاوي المعتمدة، موضحًا: "بدأنا التعاون مع المشروع منذ انطلاقه في عام 2018 وبلغنا قمة التعاون هذا العام".
 
وأردف: "بدأنا مبكرا ولأول مرة في تاريخ الوزارة، وذلك فيما يتعلق بإعداد التقاوي الشتوية وكانت البداية بالتقاوي المخصصة لمشروع مستقبل مصر، مشددًا على أنه من المشروعات الزراعية العملاقة، وسنعتمد عليه كليا في إنتاج التقاوي المحسنة وعالية الجودة، وبخاصة في محصول القمح".
 

الزراعة

وزارة الزراعة

استصلاح الاراضى

صباح الخير يا مصر

مشروع مستقبل مصر


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