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الزراعة تنتهى من غربلة تقاوى القمح للموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعى

الأحد، 29 مايو 2022 12:30 م
الزراعة تنتهى من غربلة تقاوى القمح للموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعى تقاوى القمح - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من عمليات الغربلة والإعداد لتقاوى محصول القمح المقرر زراعتها فى الموسم الجديد بمشروع مستقبل مصر الزراعى، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا يفيد ذلك من حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، حيث تم الانتهاء من إعداد 2000 طن من تقاوى محصول القمح، تمهيدا لزراعتها بأراضى المشروع فى شهر أكتوبر المقبل، من التقاوى المحسنة ذات الإنتاجية العالية المقاومة للأمراض.

وأشار إبراهيم إلى أن محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، تعمل مبكرا على استلام خام تقاوى الإكثار، لغربلة وإعداد التقاوى للمزارعين مبكرا، لضمان حصول المزارع على تقاوى تعطى إنتاجية عالية، ونساهم فى زيادة دخله، وبالتالى رفع مستوى معيشته.

 


وزير الزراعة

الزراعة

التقاوى

مستقبل مصر الزراعى

تقاوى القمح


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