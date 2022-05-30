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الدفاع الروسية: أوكرانيا تتهرب من حل مشكلة خروج السفن المحتجزة

الإثنين، 30 مايو 2022 10:35 م
الدفاع الروسية: أوكرانيا تتهرب من حل مشكلة خروج السفن المحتجزة الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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اتهم ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، سلطات كييف بالتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات الأجنبية التي تطالب بضمان خروج آمن لـ70 سفينة أجنبية من 16 دولة ما زالت محتجزة في موانئ أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، يوم الاثنين، أنه في ستة موانئ (خيرسون، نيكولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني)، لا ما زالت هناك  70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة، ولا يسمح خطر القصف وخطر الألغام الذي تسبب به مسؤولو كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر.

 

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أنه بفضل مجموعة من الإجراءات، تخلصت البحرية الروسية من خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، وبدأت بترميم البنية التحتية للميناء، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية هيأت الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في البحر الأسود وبحر آزوف.

 

واتهم رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، سلطات كييف بالتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن لحل مشكلة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة إلى منطقة التجميع، موضحا مفارز إزالة الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية ووزارة الطوارئ الروسية تقومان بمهام تطهير أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من المواد المتفجرة، وتم تطهير 2581.94 هكتارا، و35 مبنى منها 13 ذات أهمية اجتماعية، وجسر واحد و9.64 كيلومتر من الطرق. وقد تم العثور على 12685 قطعة متفجرة وتحييدها.

 


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