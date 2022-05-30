التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب موتوسيكل بطهطا شمال سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 47 سنة مصرعه إثر وقوع حادث دراجة نارية كان يقودهاـ حيث أختل المقود بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق وحدوث إصابته التى أودت بحياته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وتم التصريح بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة طهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد جاد الله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال سوهاج بوصول المدعو "محمد ا ا ع" 47 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جهينة إلى مستشفى طهطا العام " جثة هامدة " ادعاء حادث دراجة نارية " تروسيكل ".

وبسؤال نجل عمه المدعو "حمدان ع ا ع" 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيادة المذكور دراجة نارية " تروسيكل دائرة المركز إختل مقود الدراجة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق ووفاته ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.