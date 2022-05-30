اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 09:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"الإنقاذ النهرى" يستخرج جثمان طالب غرق فى ترعة الإسماعيلية بالقصاصين.. صور

الإثنين، 30 مايو 2022 07:46 م
"الإنقاذ النهرى" يستخرج جثمان طالب غرق فى ترعة الإسماعيلية بالقصاصين.. صور جانب من الإنقاذ
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استخرج قبل قليل، الإنقاذ النهري، جثمان طالب في الدبلومات الفنية، لقي مصرعه غرقًا في ترعة الإسماعيلية، بالقرب من عزبة صبري التابعة لقرية أم عزام في القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، خلال الاستحمام في الترعة بعد خروجه من الامتحان.
 
وكان غرق الطالب حلمي محمد خليفة، 18 عامًا، مقيم بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين، في ترعة الإسماعيلية، وأمر اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بتحرك قوات الإنقاذ النهري، للبحث عن الشاب بترعة الإسماعيلية.
 
تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد، بمصرع شاب غرقًا بترعة الإسماعيلية، يدعى حلمي محمد خليفة، 18 عامًا، بعدما قرر نزول الترعة للاستحمام، عقب انتهاء امتحان الدبلومات الفنية، لارتفاع شدة حرارة الجو، لكنه تعرض للغرق في الترعة، وهرول عدد كبير من الأهالي لإنقاذه لكن لم يعثر عليه، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور عليه، من خلال عمليات المسح التي تمت بترعة الإسماعيلية.
 
received_716423066268593
 

received_720336209086732
 

received_955413675128627
 

 


ترعه الاسماعيليه

مصرع شاب غرقا

غرق شاب

غريق بترعه الاسماعيليه

غريق

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة