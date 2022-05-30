"الإنقاذ النهرى" يستخرج جثمان طالب غرق فى ترعة الإسماعيلية بالقصاصين.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

استخرج قبل قليل، الإنقاذ النهري، جثمان طالب في الدبلومات الفنية، لقي مصرعه غرقًا في ترعة الإسماعيلية، بالقرب من عزبة صبري التابعة لقرية أم عزام في القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، خلال الاستحمام في الترعة بعد خروجه من الامتحان.

وكان غرق الطالب حلمي محمد خليفة، 18 عامًا، مقيم بعزبة صبري التابعة لمركز ومدينة القصاصين، في ترعة الإسماعيلية، وأمر اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بتحرك قوات الإنقاذ النهري، للبحث عن الشاب بترعة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد مراد، مأمور مركز شرطة القصاصين، يفيد، بمصرع شاب غرقًا بترعة الإسماعيلية، يدعى حلمي محمد خليفة، 18 عامًا، بعدما قرر نزول الترعة للاستحمام، عقب انتهاء امتحان الدبلومات الفنية، لارتفاع شدة حرارة الجو، لكنه تعرض للغرق في الترعة، وهرول عدد كبير من الأهالي لإنقاذه لكن لم يعثر عليه، ونجحت قوات الإنقاذ النهري في العثور عليه، من خلال عمليات المسح التي تمت بترعة الإسماعيلية.