اعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادى بشمال سيناء اليوم

شمال سيناء ـ محمد حسين

يعتمد اليوم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إنه سيتم إعلان النتيجة اليوم الاثنين الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، بعد اعتماد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للنتيجة .

وأضاف أنه سيتم اعلان النتيجة فى مؤتمر بديوان عام المحافظة ، والاعلان عن اسماء ال10 طلاب الأوائل، وتقديم التهنئة لهم ، وعن ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب تفوق الطلبة الدارسين بمدارسها .

واضاف ان الامتحانات كانت قد عقدت من يوم السبت الموافق 14 مايو 2022م حتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022م .

واشار ان إجمالي عدد الطلاب 8450 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد اللجان 83 لجنة مقسمة على الإدارات الست التعليمية وهى بإدارة العريش التعليمية ، وبئر العبد التعليمية ، و الحسنة ، ونخل ، والشيخ زويد ، ورفح .

وأكد ان نتيجة الشهادة الإعدادية ستصل للمدارس وتوزع على الطلبةى بالتزامن مع إعلانها إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم ومحافظة شمال سيناء الرسمى .