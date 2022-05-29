اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم شمال سيناء: لا يوجد شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية

الأحد، 29 مايو 2022 03:46 م
تعليم شمال سيناء: لا يوجد شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية امتحانات - صورة أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتظمت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى من لجان الامتحانات الموزعة بمختلف مدن المحافظة.

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه ترأس اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وبحضور المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة ، لمتابعة انتظام سير الإمتحانات  التحريرية للدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ، وأدى طلاب التعليم الفني بنوعياته المختلفة ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي )،  والبالغ عددهم ( 3890) طالب وطالبة ،

واوضح ان امتحانات اليوم في الفترة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية للتعليم الصناعي بلغ عدد  المتقدمين للامتحان 2143طالب وطالبة ، بلغت نسبة الحضور الحضور (97٪) تقريباً وفى التعليم التجاري ، بلغ المتقدم للامتحان 1046طالب وطالبة ، و نسبة الحضور ( 98٪) تقريباً ، و للتعليم الزراعي ،بلغ عدد المتقدمين للامتحان 605طالب وطالبة ، ونسبة الحضور (98٪) تقريباً ، و للتعليم الفندقي ،فبلغ عدد المتقدمين للامتحان 96طالب وطالبة ، نسبة الحضور (98٪) تقريباً .

و في الفترة الثانية كانت قاصرة على التعليم الزراعي ، و أدى الطلاب الإمتحان في مادة إدارة مشروعات صغيرة وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 572 طالب وطالبة ،وبلغت نسبة الحضور (98٪) تقريباً.


شمال سيناء

امتحانات الدبلومات

سيناء

التربية والتعليم

امتحانات 2022


الموضوعات المتعلقة

16 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات طبية منوعة لأهالي بئر العبد بشمال سيناء

الأحد، 29 مايو 2022 03:16 م

محافظ شمال سيناء يوجه بتقديم الرعاية والدعم لأهالى رفح

الأحد، 29 مايو 2022 02:30 م

بالأسماء.. 13 طبيبا من 4 جامعات يواصلون الكشف وإجراء العمليات مجانا بشمال سيناء

الأحد، 29 مايو 2022 02:30 م

عمار يا سيناء.. أهالى قرية السكاسكة يحولون تلالها الرملية لمروج خضراء..بالجهود الذاتية يستصلحون الأرض البور ويحفرون الآبار..يزرعون وينتجون الزيتون والبطيخ والكنتالوب والخضروات.. ويهتمون بتربية الدواجن والأغنام

الأحد، 29 مايو 2022 02:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة