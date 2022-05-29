تعليم شمال سيناء: لا يوجد شكاوى بامتحانات الدبلومات الفنية

انتظمت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى من لجان الامتحانات الموزعة بمختلف مدن المحافظة.
وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، انه ترأس اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وبحضور المهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة ، لمتابعة انتظام سير الإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ، وأدى طلاب التعليم الفني بنوعياته المختلفة ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي )، والبالغ عددهم ( 3890) طالب وطالبة ،
واوضح ان امتحانات اليوم في الفترة الأولى في مادة اللغة الإنجليزية للتعليم الصناعي بلغ عدد المتقدمين للامتحان 2143طالب وطالبة ، بلغت نسبة الحضور الحضور (97٪) تقريباً وفى التعليم التجاري ، بلغ المتقدم للامتحان 1046طالب وطالبة ، و نسبة الحضور ( 98٪) تقريباً ، و للتعليم الزراعي ،بلغ عدد المتقدمين للامتحان 605طالب وطالبة ، ونسبة الحضور (98٪) تقريباً ، و للتعليم الفندقي ،فبلغ عدد المتقدمين للامتحان 96طالب وطالبة ، نسبة الحضور (98٪) تقريباً .
و في الفترة الثانية كانت قاصرة على التعليم الزراعي ، و أدى الطلاب الإمتحان في مادة إدارة مشروعات صغيرة وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 572 طالب وطالبة ،وبلغت نسبة الحضور (98٪) تقريباً.
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