إصابة 4 فى حادث انفجار لوحة كهرباء داخل محطة وقود بالدقهلية

كتب شريف الديب

أصيب أربعة أشخاص فى حادث انفجار بمحطة وقود بقرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد أن حدث انفجار بلوحة الكهرباء الخاصة بتشغيل المحطة، الأمر الذى تسبب فى انهيار مبنى المحطة، المكون من حجرتين بطول خمسة عشر مترا فى عرض خمسة أمتار.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز السنبلاوين، بانفجار بمحطة وقود بقرية المقاطعة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحرى أرجع شهود عيان الحادث إلى حدوث ماس كهربائى تسبب فى انفجار لوحة تشغيل المحطة، والذى أسفر عن إصابة أربعة أفراد، تم نقل ثلاثة منهم لمستشفى المقاطعة والرابع تم تحويله إلى مستشفى السنبلاوين المركز.

كما انتقل أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إلى مكان الحادث، وقام بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، واطمأن من الأطباء المعالجين على استقرار حالتهم الصحية بعد الإصابات التى تعرضوا لها جراء الحادث، كما تفقد رئيس مجلس المدينة مكان الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صورة من حادث انفجار محول الكهرباء (3)



صورة من حادث انفجار محول الكهرباء (4) صورة من حادث انفجار محول الكهرباء (4)



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