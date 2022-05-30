أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندى بقصر الاتحادية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيره البولندى أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية.

الرئيس السيسي يستقبل نظيره البولندى بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس البولندي أندريه دودا، وذلك في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. 150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف الأثرى الجديد فى سقارة.. فيديو نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة. وزير الإنتاج الحربى يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات تطوير قرية الفواخير استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي بهدف متابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين في ضوء التعاقد بين محافظة القاهرة (منطقة جنوب) وشركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) لتوريد عدد من أفران تسوية الفخار، بغرض تطوير قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة، مؤكداً على حرص الوزارة على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع لما له من عائد اقتصادي وبيئي حيث تعد أفران الفخار صديقة للبيئة نظراً لأنها تعمل بالغاز الطبيعي لذا تعد بديل آمن للأفران التقليدية.

الأرصاد: الموجة الحارة وصلت ذروتها والعظمى بالقاهرة ارتفعت لـ 38 درجة

تصل الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، لذروتها اليوم الاثنين، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية ، بارتفاع درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وترتفع العظمى بالقاهرة لـ 38 درجة وجنوب البلاد 43 درجة. الإسكان: استكمال تسليم أراضى مجاورات حى النرجس بمدينة السادات نهاية أغسطس أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيستكمل يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورات 3 ، 4 ، 5، بحي النرجس بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز. التعليم تعلن ضوابط القبول والاختيار برياض الأطفال للعام الدراسى الجديد عممت المديريات التعليمية خطابا إلى الإدارات التعليمية بشأن القبول وقواعد التنسيق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية لغات والتى يبدأ التقدم لها 1 يونيو المقبل، موضحة أنه في نهاية مدة التسجيل، تقوم اللجنة بطباعة الرول العام وعمل إجراءات اعتماده من لجنة المدارس الرسمية للغات المشكلة من رئيس اللجنة مدير عام الإدارة وموجه أول رياض الأطفال ومسئول المدارس الرسمية للغات بالإدارة ومديري المدارس الرسمية للغات بالإدارة وعضو من التوجيه المالي وعضو الشئون القانونية 4 نسخ معتمدة من اللجنة ومدير عام الإدارة.

مؤتمر العمل الدولى يواصل أعماله بمشاركة مصر و176 دولة لليوم الثانى بجنيف..صور

واصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة، لليوم الثاني على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر بدون لاعبى الأهلى

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الوداد.. بيرسى تاو وعبد القادر وشريف فى الهجوم

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما حصد اللقب نسختى 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.