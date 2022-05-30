أخبار مصر.. الرئيس السيسي: أزمة روسيا وأوكرانيا تهدد الأمن الغذائى فى العالم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس السيسي ونظيره البولندى بقصر الاتحادية.
الرئيس السيسي: الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المباحثات مع نظيره البولندى تناولت الأزمة الروسية الأوكرانية التى تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى بأسره وتهدد الأمن الغذائى لمختلف دول العالم حيث تم الاستماع لوجهة النظر البولندية، إزاء مسببات الأزمة وسبل التغلب عليها.
الرئيس البولندى: نتفهم أهمية مياه النيل لمصر وندعمها فى ملف سد النهضة
رحب الرئيس البولندى أندريه دودا، بزياته الأولى إلى مصر، مؤكدا أنه عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول العديد من القضايا المختلفة والمهمة للطرفين والعلاقات الدبلوماسية، 100 سنة وتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بنكا الأهلى ومصر يوقفان شهادة 18%.. وإطلاق شهادة بعائد 14% لمدة 3 سنوات
عودة حركة قطارات مترو الخط الثانى لطبيعتها بعد تأخرها بسبب عطل فنى
القضاء اللبنانى يحقق مع كارلوس غصن بعد تسلمه "نشرة حمراء" من الانتربول
استجوب المحامى العام التمييزى فى لبنان القاضى عماد قبلان فى مكتبه فى قصر العدل، كارلوس غصن، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدورى بطلب من السلطات الفرنسية، وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية، الاثنين، أن القاضى اللبنانى قبلان قرر ترك غصن بسند إقامة ومنعه من السفر.
التعليم: نتائج الأول والثانى الثانوى على مستوى المدرسة وتصحيح الجزء المقالى
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نتيجة سنوات النقل تعلن على "مستوى المدارس" وليس مركزيا وكما تعلمون فإن الجزء المقالى تم تصحيحه على مستوى المدرسة وبالتالى النتائج ليس لها موعد تحدده الوزارة وإنما كل مدرسة على حدة وكل ما تتداوله السوشيال ميديا فى هذا الصدد لا أساس له على الاطلاق، ولنسأل من ينشر ويروج هذه الاشاعات عن مصادره.
الجمعية الفلكية: عاصفة شهابية متوقعة الليلة ترصد فى سماء مصر والوطن العربى
وزير التعليم العالى: طلاب مصر فى روسيا لا يواجهون مشكلات والدراسة مستمرة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطلاب المصريين الدارسين فى روسيا لا يواجهون أية مشكلات، قائلا: "لا يوجد مشاكل لدى الطلاب المصريين فى روسيا، ولن أتدخل فى هذا الموضوع والجامعات منتظمة هناك، ولن يعود الطلاب المصريين من روسيا".
وزيرة التخطيط: 9.26 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلى فى 22/23 بنسبة نمو 16.3%
قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه كان من الـمُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافى التدريجى من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل ُعدّل نمو مُرتفع فى حدود 9%.
التعليم تعلن تخرج أول دفعة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد امتحانات الدبلومات
الصحة: جدرى القرود لا يتحور وانتشاره يحتاج لالتصاق وثيق مع مصدر العدوى
أكدت وزارة الصحة والسكان أن جدرى القرود لا يتحور وهو فيروس من نوع DNA وانتشاره يحتاج إلى التصاق وثيق مع مصدر العدوى، وتابعت : نمتلك تطعيمة وأبحاث منذ زمن طويل.
معلومات الوزراء: الحكومة تعزز إجراءاتها للإدارة المستدامة للموارد المائية
وزير البترول: ربط جميع محطات الوقود بشبكة واحدة للتصدى لعمليات التهريب
غداً أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43
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صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين
أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 مايو 2022 فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1030جنيها
الصحة تعلن إجراء قرعة اختيار أعضاء بعثة الحج الطبية غدا
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