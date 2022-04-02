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أفضل عيار ذهب للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية

السبت، 02 أبريل 2022 11:15 م
أفضل عيار ذهب للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية اسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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تتزايد التساؤلات عن أفضل عيار للذهب والذي يمكن توجيه الفوائض المالية له خلال الفترة الحالية، وذلك تجنبًا للتعرض للخسائر نتيجة الرسوم والتكاليف المفروضة على الذهب من مصنعية ورسوم وضريبة.

وناقش برنامج "أسواق" في حلقة جديدة أفضل وسائل الاستثمار في الذهب، عبر شراء العيار 24 في السبائك، بمعني أوضح الابتعاد عن شراء الذهب كمشغولات والاتجاه لشراء السبائك لما يضاف عليها من رسوم قليلة ولا تعرض صاحبها للخسائر.

وتطرق البرنامج إلى طريقة احتساب سعر السبائك الذهب، عن طريق عملية حسابية بضرب وزن السبيكة المقرر شراؤها في سعر الذهب عيار 24 ثم يضاف عليها رسوم تتراوح من 10 إلى 30 جنيها في كل جرام، فتصل للسعر النهائي للسبيكة.

 


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