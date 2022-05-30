تداول أسئلة امتحانات الثانوى الفنى على جروبات الغش بعد بدء اللجنة

كتب ـ محمود طه حسين

تداولت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحانات الثانوى الفنى ، بعد بدء لجنة الامتحانات، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على محاولات الغش الإلكترونى وأى محاولات أخرى، مشددة على أن الغش الإلكترونى لا يستفيد منه الطالب لأنه من الصعب أن يستخدم الطالب تليفون محمول داخل اللجنة، حيث يتم تجميع التليفونات المحمولة من الطلاب قبل بدء الامتحانات.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.