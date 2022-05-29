16 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدمات طبية منوعة لأهالي بئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد المركزي بشمال سيناء16 طبيبا من كليات طب 4 جامعات مصرية لدعم خدمات الصحة بشمال سيناء بإجراء الفحوصات والكشف وتقديم الاستشارات واجراء العمليات لأهالى قرى مركز ومدينة بئر العبد .

واعلنت مستشفى بئر العبد المركزى فى بيان ، ان الأطباء القادمون استقبلتهم المستشفى تنفيذا لبروتوكول مستشفى بئر العبد مع جامعات القاهرة و الزقازيق و الأزهر والمنصورة، بوصول طاقم من أساتذة كليات الطب بها لتقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، ومقررا استمرار عملهم حتى نهاية الأسبوع .

وأوضح البيان ، انه يتم أسبوعيا وصول أساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد المركزى ، و يغطون كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى وأشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية و جراحة قلب وصدر واوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير.

ويعد مستشفى بئر العبد المركزى ثانى اكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.