15 طبيبا من 4 جامعات يصلون مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اليوم مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء دفعة جديدة من أطباء 4 جامعات ضمت 15 طبيبا فى كافة التخصصات.

وأعلنت المستشفى فى بيان لها، أن الأطباء القادمون استقبلتهم المستشفى تنفيذا لبروتوكول مستشفى بئر العبد مع جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة، لتوفير طاقم من أساتذة كليات الطب بها لتقديم الخدمات الصحية بالمستشفى ومقررا استمرار عملهم لمدة أسبوع.

وأوضح البيان أنه يتم أسبوعيا وصول أساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد المركزى ، و يغطون كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى وأشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية و جراحة قلب وصدر واوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير.

ويعد مستشفى بئر العبد المركزى ثانى اكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام.يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.



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