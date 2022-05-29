وفاة 4 وإصابة خامس بإصابات خطيرة أثناء تسليك بيارة صرف صحي بالغربية

الغربية عادل ضرة

لقي 4 أشخاص حتفهم واصيب خامس باصابات خطيرة اثر تعرضهم لاختناق شديد أثناء قيامهم بتسليك بيارة صرف صحي بقرية قرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثث لمستشفي بسيون ووضع المصاب على جهاز الانعاش الرئوي بالعناية المركزة لخطورة حالته.

واستقبلت مستشفى بسيون المركزي منذ قليل برئاسة الدكتور محمد الشرقاوي مدير المستشفى 4 جثث ومصاب خامس باختناق شديد وحالته خطيرة، أثناء تسليكم بيارة صرف صحي بقرية قرانشو.

وتلقي اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة باختناق 5 أشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية قرانشو حيث انتقلت قوة أمنية وسيارتي اسعاف وتم انتشال 4 جثث والخامس مصاب وحالته خطيرة، للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.