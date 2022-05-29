اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 07:54 م
أكرم القصاص
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هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

الأحد، 29 مايو 2022 07:30 م
هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم الأحد، هزتين أرضيتين في محافظة السليمانية.


وقالت الهيئة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الهزة الأولى سُجلت في تمام الساعة (09:50:00) صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4,4 درجة قرب الحدود العراقية - الإيرانية؛ حيث تبعد 20 كم جنوب شرق قضاء كلار".


وأضافت أن الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة (09:52:40) صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4 درجات حيث تبعد 22 كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.


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السليمانية

زلزال فى العراق

الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق


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