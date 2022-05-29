هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية في العراق

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سجلت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، اليوم الأحد، هزتين أرضيتين في محافظة السليمانية.



وقالت الهيئة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الهزة الأولى سُجلت في تمام الساعة (09:50:00) صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4,4 درجة قرب الحدود العراقية - الإيرانية؛ حيث تبعد 20 كم جنوب شرق قضاء كلار".



وأضافت أن الهزة الأرضية الثانية سجلت في تمام الساعة (09:52:40) صباح اليوم أيضًا حسب التوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4 درجات حيث تبعد 22 كم شمال شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية.