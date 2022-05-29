مقتل قهوجى بطعنة بالقلب وإصابة عمه فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب يعمل قهوجى بمحافظة الشرقية، مصرعه فيما أصيب عمه، فى مشاجرة وقعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بقرية النكارية التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى القنايات المركزى.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى القنايات المركزى بوصول" حمدى ع ح" 22 عاما جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وعمه" عمر ح" 32 عاما مقيمين النكارية، مصابا بجرح نافذ أسفل الصدر، وتم التحفظ على جثة الأول بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تقديم العلاج اللازم والإسعافات الأولية للمصاب.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على المشاريب بين المجنى عليهما والمتهم يعمل عامل فقام بالتعدى عليهما بسلاح أبيض وتم التحفظ علي المتهم حيث أفاد شهود عيان أنه سلم نفسه للأجهزة الأمنية وجارى استجوابه فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.