اليوم السابع
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القبض على مدرس بالشرقية نصب على مواطنين بزعم توظيفهم مقابل مبالغ مالية

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:53 م
القبض على مدرس بالشرقية نصب على مواطنين بزعم توظيفهم مقابل مبالغ مالية حبس - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،القبض على مدرس؛ لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات بزعم تسهيل توظيفهم في معهد أزهري في قرية العصلوجي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من المواطنين من أهالي قرية العصلوجي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهمون فيها المدعو م ج، مدرس، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مئات الآلاف من الجنيهات بزعم توظيفهم في معهد أزهري في القرية.
 
الضحايا أفادوا في بلاغاتهم بأنهم قد تعرضوا للنصب والاحتيال على يد المتهم، وأنه قد تحصل من كل فرد فيهم على 25 ألف جنيه لتوظيفه في المعهد الأزهري الموجود في القرية، فيما وصل عدد الضحايا إلى 50 شخصا، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة الزقازيق.
 
 

الزقازيق

مستريح

الشرقية

محافظة الشرقية

العصلوجي


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