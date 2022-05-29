"مصر للطيران" تسير ثانى رحلاتها لنقل مشجعى النادى الأهلى إلى المغرب

أقلعت من مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد ثانى رحلات شركة مصر للطيران لنقل مشجعى النادى الأهلى إلى المغرب لمؤازرة الأهلى فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، أمام فريق الوداد المغربى، والمقرر لها غدا الإثنين.

قامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات سفر مشجعى النادى الأهلى عبر مبنى الركاب رقم 3 بالمطار على متن رحلة مصر للطيران رقم ms847 المتجهة إلى كازابلانكا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكانت قررت شركة مصر للطيران للسياحة «الكرنك» تخفيض أسعار برامج سفر مشجعى النادى الأهلى بالمغرب بمعدل 3 آلاف جنيه لكل برنامج.

وقالت شركة مصر للطيران، إنه تم تخفيض سعر برنامج اليوم الواحد من 14 ألف و950 جنيها، إلى 12 ألف جنيه، ضد ويشمل تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتذاكر دخول المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية.

كما طرحت الشركة برنامج اخر لحضور المباراة بسعر 18 ألف جنيه لمدة 4 أيام ويشمل تذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران المنتظمة وتذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية، وإقامة بفندق 4 نجوم بالإضافة إلى رحلة سياحية.