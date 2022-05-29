مصرع عامل وإصابة آخر إثر السقوط من أعلى سقالة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي عامل محارة مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد؛ إثر سقوطهما من أعلى سقالة في منطقة الحناوي التابعة لدائرة ونطاق قسم شرطة أول الزقازيق الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء عملهما في محارة موقع تحت الإنشاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بسقوط عاملين اثنين من أعلى سقالة في منطقة الحناوي التابعة لدائرة ونطاق قسم شرطة أول الزقازيق.

وتبين أنه أثناء عمل العاملين في محارة مبنى تحت الإنشاء اختل توازنهما وسقطا من الطابق الثامن، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.