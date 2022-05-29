ضبط طالب جامعى بالشرقية لابتزازه طفلة عبر تطبيق إنستجرام

الشرقية - فتحية الديب

يتصدى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، للجريمة الإلكترونية بفرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع أمن الشرقية، وتم ضبط طالب جامعى لابتزازه طفلة عمرها 13 عاما من خلال موقع التواصل الاجتماعى بصور خاصة، بعد أن أوهمها بالحب ونشأت بينهما علاقة عاطفية.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغا من أسرة طفلة 13 عاما مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، بقيام شاب بابتزازها بصور خاصة وتهديدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة كفر صقر من ضبط المتهم "محمد أ م" طالب جامعى، وعثر بهاتفه المحمول على دلائل أثار تهديده للطفلة، وتبين أنه تعرف عليها عبر تطبيق إنستجرام وقام بابتزازها، وتم التحفظ عليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2273 إدارى مركز شرطة كفر صقر.

وتمت إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على على ذمة التحقيقات.