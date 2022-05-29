اليوم السابع
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مرصد الأزهر: القوات المسلحة قادرة على قطع أى يد تمتد إلى أبناء الوطن ومقدراته

الأحد، 29 مايو 2022 04:45 م
مرصد الأزهر: القوات المسلحة قادرة على قطع أى يد تمتد إلى أبناء الوطن ومقدراته مرصد الأزهر
كتب ـ لؤى على

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ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف العمليات العسكرية الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل عدد (10) أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، ردًا على العملية الإرهابية التي نفذتها عناصر تكفيرية غرب سيناء، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري. 
 
ومرصد الأزهر إذ يشيد بكل الفخر والإعزاز والإكبار بتلك الجهود المتواصلة، وعزم القوات المسلحة المصرية على تجفيف منابع الإرهاب، وقطع أيدي كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي والمقدرات الوطنية، بالتوازي مع مواصلة البناء والتنمية، والاستمرار على سياسة (يد تبني ويد تحمل السلاح)، فإنه يؤكد ما ذكره سلفًا أن القوات المسلحة لا تدع دماء أبنائها بل تقتص لهم وتقطع أي يد تمتد إلى أبناء هذا الوطن ومقدراته.
 

مرصد الازهر

الازهر الشريف

القوات المسلحة

غرب سيناء


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