مرصد الأزهر يستنكر حادث إطلاق النار بمدرسة بولاية تكساس ومقتل 14 تلميذًا

كتب لؤى على

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية، وأودى بحياة 14 تلميذًا ومدرسًا في مدرسة روب بمدينة أوفيلد، حسب ما ورد في وكالات الأنباء العالمية.

جدير بالذكر أن مثل هذه الحوادث قد باتت متكررة في الولايات المتحدة بشكلٍ كبيرٍ في الآونة الأخيرة، حيث شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حادث إطلاق نار يوم 10 من شهر مايو الجاري داخل كنيسة، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل شخصٍ داخلها.

والمرصد إذ يدين بشدة مثل هذه الجرائم غير المسؤولة التي تودي بحياة الأبرياء بدون ذنب أو جنية، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى حث الحكومات على فرض قوانين من شأنها الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة بين المواطنين، خصوصًا وأن حوادث إطلاق النار في دولة مثل الولايات المتحدة الأقوى عالميا قد زادت بنسبةٍ تربو على 50% في الفترة من 2021 إلى 2022 بحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.