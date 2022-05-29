محافظ بنى سويف يشيد بأمانة طاقم إسعاف أعادوا مبلغا ماليا عثر عليه بجوار متوفٍ فى حادث

بنى سويف هانى فتحى

أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بطاقم من مرفق إسعاف بنى سويف، لأمانتهما عقب قيامهما بتسليم مبلغ مالى، عثرا عليه، بجوار أحد المتوفين فى حادث بالطريق الزراعى "القاهرة / أسيوط" أثناء قيامهما بأداء واجبهما، فى إسعاف مصابى الحادث، حيث قاما بتسليم المبلغ فى محضر رسمى لوالد المتوفي.

وأثنى المحافظ على جهود العاملين بالمرفق تحت قيادة الدكتور أحمد صادق مدير فرع هيئة الإسعاف ببنى سويف ،معربا عن تقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة فى الأمانة والإخلاص والتفانى فى العمل ،مؤكدا على أن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصرى عموما ،ولأهالى بنى سويف بصفة خاصة ،لافتا إلى أنه هذا ليست المرة الأولى التى يعثر فيها المسعفون على مبالغ ومتعلقات كبيرة ويسلمونها لأصحابها، حيث سبق وأن تكرر ذلك العديد من المرات فى فترات سابقة، وتم تكريم بعضهم لأمانتهم قاموا بنفس الفعل بدافع من الأمانة والشهامة والإخلاص فى العمل.

وكانت غرفة عمليات مرافق الإسعاف، قد تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب "سيارة ملاكى رقم 584 " أمام قرية الشيخ على بهلول بزمام مركز ناصر على الطريق الزراعي، حيث توجه طاقم السيارة 584 مكون من : محمد عياد حمزة "مسعف"، والسائق عبد الرحمن صلاح الدين " سائق"، حيث أسفر الحادث عن إصابة مواطن ووفاة آخر، تم نقلهما إلى المستشفى العام بناصر، وقد فوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالى بجوار المتوفى، والذى تم نقله إلى مشرحة المستشفى ناصر العام، وقاما بتسليم المبلغ المذكور بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر.