اليوم السابع
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محافظ بني سويف: استلام 172 ألف طن من القمح بنسبة 75% من المستهدف.. صور

السبت، 28 مايو 2022 03:59 م
محافظ بني سويف: استلام 172 ألف طن من القمح بنسبة 75% من المستهدف.. صور جانب من اعمال التوريد
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم استلام 4638 طناً من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي الكميات الموردة إلى 172 ألفا و219 طناً، منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، بنسبة 74.8 % "حتى الآن من المستهدف توريده هذا الموسم 230 ألف طن، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، ومؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وشدد المحافظ فى بيان له، على أهمية المتابعة الميدانية  لأعمال التوريد ولضمان  جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد ، منوهاً عن تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد  بالصوامع والشون.

اعمال توريد القمح بشون بني سويف (2)
اعمال توريد القمح بشون بني سويف (2)

 

اعمال توريد القمح بشون بني سويف (3)
اعمال توريد القمح بشون بني سويف (3)

 

اعمال توريد القمح بشون بني سويف (1)
اعمال توريد القمح بشون بني سويف (1)

 


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