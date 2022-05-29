محافظ الجيزة: تطعيم 275 ألف مواطن ضد فيروس كورونا خلال حملة "طرق الأبواب"

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تطعيم 275 الف مواطن في أطار فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا والتي بدأت يوم 22 مايو و تستمر حتي يوم 9 يونية المقبل ضمن خطة الدولة في متابعة الوضع الوبائي للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأكد المحافظ على تقديم الدعم الكامل لحملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا وذلك في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الاشخاص المستحقين التطعيم .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة ،للوصول للفئات المستهدفة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى .

وناشد اللواء أحمد راشد المواطنين بضرورة الحرص على تلقي اللقاح وأتباع الإجراءات الاحترازية حرصآ علي سلامتهم .

من جهته أضاف وكيل وزارة الصحة بالجيزة ان المديرية أن الحملة تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا (Covid_19)"، وذلك بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق ، مشيراً إلى أنه تم نشر الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولي والثانية والتنشيطية ، مشيراً إلى أن عدد الفرق التي تقوم بالتطعيم يصل إلى عدد 260 وحدة تطعيم ثابتة و910 وحدة متحركة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها .