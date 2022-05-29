محافظة بني سويف تستعد للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2022

بنى سويف- هانى فتحى

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعا لمناقشة الخطوات التى اتخذتها المحافظة للمشاركة فى مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى لعام 2022 والتى تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن الجهود لتكوين جهاز إدارى فعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويحقق التنمية تنفيذاً توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، حيث حضر الاجتماع : نهى محمد مدير التعاون الدولى وممثلى فرق فئات المؤسسة المتميزة.

تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات والخطوات الخاصة بمشاركة المحافظة فى الجائزة التى تستهدف تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومى و المحلى والإقليمي، وتحقيق معدلات افضل لرضاء المواطنين، نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز روح الابتكار و الابداع والمكافاة على التميز فى المجتمع المصري، وإلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة للمؤسسات الحكومية ، وتشمل على 5 جوائز رئيسية (جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والابداع.

حيث تم عرض الموقف الحالى من ملء طلبات الترشح الكترونيا انطلاقا من توجهات البرنامج للتحول الرقمي، والإشارة إلى إعلان جائزة مصر للتميز الحكومى عن إطلاق جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة وتم حضور المرشحين للتدريب بالقاهرة.، وقد تم مد فترة تقديم طلبات الترشح الكترونيا حتى 23 يونية المقبل و تم ابلاغ كافة الفئات، علاوة على عقد سلسلة لقاءات للدعم الفنى لكافة فئات الجوائز عدة مرات على منصة Zoom وتم الإرسال على ثلاث مجموعات واتس للتسجيل والحضور.