محافظة السويس تعلن قطع المياه عن عدة مناطق غدا الاثنين.. اعرف التفاصيل

السويس - فريق المحافظات

أعلن خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس أنه سيتم قطع المياه عن حي السويس الساعة التاسعة مساء غد الاثنين، وحتى الخامسة صباح الثلاثاء لوجود أعمال صيانة، وتجديد المحابس بخطوط المياه الرئيسية.

وأوضح سعداوى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المياه سوف يتم قطعها عن مناطق الملاحة الجديدة والقديمة وشارع محمد حافظ والمنطقة المحيطة بسنترال السويس، وطالب السكرتير العام لمحافظة السويس المواطنون بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه .

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر قد أعلن في وقت سابق أنه شدد علي رؤساء الأحياء و القابضة للمياه وإدارة المياه بهيئة قناة السويس يالتأكد من صلاحية جميع خطوط المياه والمرافق قبل تنفيذ أعمال رصف الشوارع حتي لايتم تسكيرها مرة أخرى .

وأعلنت فاتن عبد الغني رئيس حي السويس قرب الانتهاء من أعمال رصف طريق " مستشفى الحميات والسنترال الرئيسي والمستشفي العام " والذي سيمثل نقله مرورية بالمحافظة .