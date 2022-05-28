محافظ السويس: نسب أعمال تطوير المدن السكنية بالسويس وصلت 70%

قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، إن نسبة الأعمال المنفذة فى تطوير 35 مدينة سكنية بجميع أحياء المحافظة بلغت 70% بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف محافظ السويس فى تصريحات خاصة أنه جار حالياً رفع كفاءة المدن السكنية القديمة التى تعتبر ثروة عقارية يجب الحفاظ عليها ووافق مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى على اعتماد 2 مليار جنيه لتشمل صيانة المدن وطلائها ورصفها ورفع كفاءة خطوط الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

وأشار إلى أنه يعقد اجتماعاً اسبوعياً مع رؤساء الأحياء وممثلى هيئة قناة السويس والشركة القابضة للمياه وشركة الكهرباء لمتابعة الأعمال أولاً بأول مشدداً على عدم السماح برصف أى شارع فى المدن السكنية الـ 35 قبل التأكد تماماً من صلاحية جميع المرافق حتى لا يتم تسكير الشوارع مرة أخرى.

وأوضح محافظ السويس أنه جار حالياً دراسة إنشاء سوق نموذجى بالمحافظة يليق بأعمال التطوير التى تشهدها ليكون اضافة حقيقيه للسويس.

على صعيد آخر أعلنت فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس قرب الانتهاء من اعمال رصف طريق " مستشفى الحميات والسنترال الرئيسى والمستشفى العام " والذى سيمثل نقله مرورية بالمحافظة.