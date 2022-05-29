مجازاة مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية فى الشرقية.. اعرف السبب

الشرقية - إيمان مهني

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية و24 من العاملين بمركز طب الأسرة بكفور نجم بخصم 3 أيام من الراتب لضعف الإشراف على المركز وعدم إلتزام العاملين بالحضور بمقر عملهم وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة بسجلات الحضور والانصراف ويأتى هذا فى إطار خطة المرور على جميع قطاعات الخدمات بالمحافظة للتأكد من انتظام العمل وتواجد العاملين لتقديم خدمات للمواطنين.

وكان عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام قد تقدم بتقرير للعرض على المحافظ يتضمن نتيجة مرور اللجنة المُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على مركز طب الأسرة بكفور نجم التابعة للإدارة الصحية بالإبراهيمية لمتابعة انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وقد وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد عدم تواجد 24 من العاملين بالمركز أثناء الزيارة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، ووجود 10 تذاكر بحوزة الصيدلانية ( ر.ح) غير مدون عليها أصناف علاجية أو موقع عليها من أى طبيب.

وقرر المحافظ مجازاة المقصرين فى العمل بخصم 3 أيام من الراتب وكذلك إعادة توزيع العاملين من التخصصات الطبية ( العلاج الطبيعى - الأسنان) طبقاً للحاجة ولأقرب وحدة صحية أو مستشفى قريبه لمحل إقامتهم.

وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة باستمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور على المنشآت الصحية وخاصة بالقرى والعزب لتحقيق الانظباط فى منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.