محافظ الشرقية يتفقد كنترول تصحيح أوارق إجابات الشهادة الإعدادية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في مادتي اللغة الإنجليزية والعربية ، وذلك بمقر مدرستي الشهيد محمد كمال عابدين الإبتدائية والناصرية الإعدادية المشتركة التابعين لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وطالب المحافظ ، المعلمين بالتأني في التصحيح ليحصل كل طالب على حقه مع مراعاة الدقة الشديدة في عملية المراجعة ورصد الدرجات والإلتزام بالسرية التامة حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ، متمنياً للجميع التوفيق وإنهاء أعمالهم لإعلان النتيجة النهائية وتهنئة الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة.

رافق المحافظ ، اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ أحمد عبد العظيم مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا إمتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألف و 982 طالب وطالبة مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة و2157 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين و 9 طلاب بلجنة مستشفي 57357 وذلك أمام 769 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.