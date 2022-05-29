زيلينسكي يقيل رئيس جهاز الأمن في خاركيف لعدم عمله على تعزيز دفاعات المدينة

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي إقالة رئيس جهاز الأمن في خاركيف لعدم عمله على تعزيز دفاعات المدينة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بزيارة قوات بلاده المتمركزة على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان اليوم الأحد إن الزيارة تعد الظهور الرسمي الأول لزيلينسكي خارج منطقة كييف منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في بلاده في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضاف المكتب الرئاسي أن زيلينسكي أشاد بجنود بلاده في المنطقة هناك.