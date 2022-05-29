مدير العمل الدولية يحذر: الحرب الأوكرانية تعرض الاقتصاد العالمى للأسوأ

كتبت: هند المغربي

شدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاى رايدر، على ضرورة الدفاع عن سيادة القانون فى وجه أولئك الذين "يلجأون إلى الحرب لإنكار العدالة الاجتماعية"، وذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي.

وأكد رايدر أن البلدان تشهد تعافيا متفاوتا وأحيانا "هشا" فى أسواق عملها بعد جائحة كوفيد-19، وحذر مدير العمل الدولية من أنه "من المحتمل جدا أن يعانى الاقتصاد العالمى "مما هو أسوأ" بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقال رايدر إن هذه الحالة "تولد أزمات عالمية فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والتمويل، وقد وضعت التعاون الدولى تحت ضغط كبير وربما غير مسبوق".

ورحب المدير العام بالمناقشات الرئيسية التى ستجرى خلال المؤتمر. ومن بينها التعديل المحتمل لإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لعام 1998، ليشمل ظروف عمل آمنة وصحية.

وفى إشارة إلى فقدان ثلاثة ملايين من الأرواح كل عام بسبب حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل، شدد على المسؤولية "الصارخة والواضحة" لمنظمة العمل الدولية لحماية العمال من الأمراض والإصابات الناجمة عن العمل.

ووفق بيان الأمم المتحدة تبدأ اللجان عملها فى 30 مايو. وستُعقد الجلسات العامة فى الفترة ما بين 6 و11 يونيو المقبل.