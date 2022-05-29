"جنايات بنها" تحيل ربة منزل للمفتى لقتلها الطفل "عمار" بالخانكة فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد أبو دنيا، إحالة ربة منزل المتهمة بقتل الطفل عمار صاحب الـ5 سنوات على يد جارته وزوجها ونجليها بدائرة مركز شرطة الخانكة، بسبب 8000 آلاف مبلغ خاص بجمعية، في القضية رقم 23544 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2079 لسنة 2021 كلي شمال بنها، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، واحد جلسة دور يونيو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس زوجها ونجليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، واستعمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وأعرب رجب محمد بكر رشوان والد الطفل، عمار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن حزنه على فراق نجله، مضيفا أن ابنه يبلغ من العمر 5 سنوات، مرجعا سبب الحادث إلى "جمعية" بمبلغ 8 آلاف جنيه، موضحاً أن كل ما طلبه هو مبلغ الجمعية من جارته فقط دون أية خلافات أو غيره، لكنه فوجئ باختفاء ابنه قبل يوم من موعد تسلم الجمعية.

وأكد والد الطفل، أن جيرانه المتهمين كانوا يبحثون معه عن ابنه الذي قتلوه بأنفسهم، موضحاً أن شكوكا ساوت الجيران خلال البحث عن الطفل، حيث قدم بلاغ لرئيس المباحث ولاحظ أن ابن جارته يقوم بالتسجيل لأهله بهاتف معه لكى ينقل لهم كل ما يحدث خلال البحث عن الطفل، وكانوا يفكرون فى وضع الطفل داخل بلاعه الصرف الصحى، قائلاً: "أى قلب وأي دين وأي ناس بتعمل كده؟".

وطالب والد الطفل عمار، بالقصاص من تلك الأسرة القاتلة، قائلاً: "هما أربعة يستحقوا الإعدام، كيف يقتلون طفل عمره 5 سنوات، ما ذنب ابنى عمار، وأتمنى إعدامهم جميعا".

والتقى "اليوم السابع" والدة الطفل عمار قتيل الخانكة على يد أسرة من 4 أشخاص لخلافات جيرة حول 8 آلاف جنيه، وقالت: كل الجيران كانوا يحبون إبنى ، وجارتى قاتلة إبنى كانت تطلب منه يومياً شراء طلبات لها ولأبنائها.

وأضافت "سمر" والدة الطفل عمار لـ"اليوم السابع"، أن جارتها كانت تبحث معهم عن طفلها عمار وأبناءها كانوا يبحثون أيضاً عن الطفل وهم مرتكبي الحادث، قائلةً: "حسبى الله ونعم الوكيل فيها ويتحرق قلبها زي ما اتحرق قلبي على إبنى، عمرى ما عملت معها شىء وحش تخليها تعمل فى إبنى كده وتقتله هيا وعيالها، وأمها وأخوها كانوا يعلمون بالواقعة وتستروا عليهم وكل هذا بسبب فلوس لينا عندها، وزوجى طلب منها الفلوس وفى اليوم الثانى إبنى إختفى".

وأكدت والدة الطفل القتيل أنها فى ليلة مقتل طفلها كانت جارتها تأكل وتشرب معها داخل منزلها، ولم تراع الجيرة والعيش والملح وقتلت طفل برئ بسبب مبلغ بسيط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط سيدة وزوجها ونجليها، لاتهامهم بقتل طفل ودفن جثته ببدروم منزلهم بمنطقة القلج التابعة لمركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت برئاسة المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة الطفل للطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، واستعمال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ باتهام أسرة لجيرانهم بخطف نجلهم وقتله، وعلى الفور تقرر تشكيل فريق بحثى من فرع البحث الجنائى بالخانكة ومركز شرطة الخانكة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن "ستيتة ع"، 45 سنة، جارة والدة الطفل المجنى عليه "عمار ر"، 6 سنوات، بمنطقة القلج دائرة المركز، على خلافات مالية بينها وبين جارتها والدة الطفل، فقامت باستدراج الطفل لمنزلها وذبحه بواسطة سلاح أبيض، ثم قامت بمساعدة زوجها "حماده ع" 47 سنة، ونجليها "محمد ح ع"، 22 سنة، و"ع ح ع"، 25 سنة، بحفر حفرة بالدور الأرضى بمنازلهم وقاموا بدفن جثة الطفل.

وتحرر المحضر بالواقعة، وبمواجهة المتهمين بما تم، أدلوا باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة، كما انتقل فريق النيابة لمنزل الواقعة بالقلج وسط كردون أمنى شديد، وأرشدوا عن مكان دفن الجثة وجرى استخراج الجثة، وإحالتها للطب الشرعى للتشريح، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.