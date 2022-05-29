اليوم السابع
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توريد 311 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة

الأحد، 29 مايو 2022 11:32 ص
توريد 311 ألف طن قمح بكافة شون وصوامع محافظة البحيرة صورة أرشيفية لتوريد القمح
البحيرة - ناصر جودة

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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح  اليوم الأحد  لشون وصوامع المحافظة  بلغ 311 الف طن من الأقماح المحلية .

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها  تعد كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طن قمح.

وأوضح محافظ البحيرة ان اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة .

وشدد محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بالإضافة بالإضافة إلى  6 صوامع .

ووجه محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

 


توريد قمح

محافظة البحيرة

شون البحيرة

صوامع البحيرة

محافظ البحيرة


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