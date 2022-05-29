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محافظ البحيرة: مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة يضيف قيمة سياحية كبيرة للمحافظة

الأحد، 29 مايو 2022 12:07 ص
محافظ البحيرة: مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة يضيف قيمة سياحية كبيرة للمحافظة محافظ البحيرة
إبراهيم حسان

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن افتتاح نقطة خاصة بمشروع رحلة العائلة المقدسة بوادي النطرون، أمر هام لمحافظة البحيرة، وستضيف قيمة سياحية كبيرة بالبحيرة في الفترة المقبلة.
 
وأوضح هشام آمنة في مداخلة متلفزة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة CBC، أن محافظة البحيرة عملت على شق العديد من الطرق للمساهمة في مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة، مردفا: "شقينا طرق بحوالي 35 كيلو متر ذهاب وعودة لصالح المسار".
 
وفي وقت سابق، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة اهتماما بالغا، وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
 
وأجرى المحافظ اليوم جولة تفقدية بوادى النطرون، رافقة خلالها نهال بلبع - نائب المحافظ، وحازم الأشموني - السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية للوقوف على الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لمسار العائلة المقدسة المقرر غدًا السبت.
 
شملت الجولة تفقد أعمال التجميل، وكذا نهو أعمال الانترلوك ودهان الأعمدة والأرصفة والأسوار، والتشجير والمساحات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية على المسار، كما تفقد محافظ البحيرة الجدارية والمنفذة لتجسيد رحلة العائلة المقدسة لمصر والتي بدأت من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، والتي انتقلت إلى وادي النطرون حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

هشام امنة

محافظ البحيرة

مسار رحلة العائلة المقدسة

رحلة العائلة المقدسة


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