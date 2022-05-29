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تعليم كفر الشيخ تعلن البدء فى استخراج بيانات النجاح والرسوب من الإدارات

الأحد، 29 مايو 2022 10:31 ص
تعليم كفر الشيخ تعلن البدء فى استخراج بيانات النجاح والرسوب من الإدارات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،عن بدء استخراج بيانات النجاح والرسوب والامتحانات من الإدارات التعليمية لجميع الشهادات " الثانوي العام والثانوي الفني عام ومهني، والإعدادي العام والمهني والشهادة الابتدائية، بدءا من الأسبوع الجاري، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأضاف البيان، لا يوجد تسجيل سداد أو تسجيل بيانات بالمقر السابق للشباك الواحد أو بديوان المديرية وعلى الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها، من المقر الذي تحدده الإدارة التعليمية.

 

 


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