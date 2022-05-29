تركيب أجهزة قياس التصرف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد للتقليل من الفاقد المائي

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن البدء في تركيب أجهزة قياس التصرف بمحطات المياه والشبكات بإقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتقليل من نسبة الفاقد المائي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، التوسع في استكمال تركيب أجهزة قياس تصرف كمية المياه المنتجة منها فعليا، وذلك للتقليل من نسبة الفاقد المائي، حيث يتم تغطية خطوط العكرة والطرد بجميع المحطات المرشحة الكبرى والصغرى، والعمل على تقليل الفاقد الفيزيائي والتجاري سعيا لتقليل نسبة الفاقد إلى أقصى درجة ممكنة.

وقال رئيس شركة مياه القناة، انه تم تركيب وتشغيل فاكيوم لتحضير الطلمبات برافع مياه السلام بمحافظة السويس، وذلك بواسطة رجال صيانة محطات مياه الشرب، وتعد الطاقة التصميمية لرافع السلام 34 ألف متر مكعب يوم، ويخدم منطقة السلام 1، والسلام 2، وقرية يوسف السباعي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم تركيب أغطية مطابق جديدة في نطاق حي الضواحي، بمحافظة بورسعيد، بالإضافة الي تطهير الخط الرئيسي لصرف صحي شبكات المناخ، كما تم الانتهاء من أعمال تسليك وتطهير شارع أحمد ماهر، وأحمد شوقي ، والجمهورية، بمحافظة بورسعيد أيضا، وذلك باستخدام سيارات النافوري، والكباش.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات ومطابق الصرف الصحي الخراسانية، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.



تركيب أجهزة قياس التصرف بالمحطات



تركيب أجهزة قياس التصرف بمحطات السويس



تركيب أجهزة قياس التصرف بمحطات الصرف