تجديد حبس 3 ملثمين ارتكبوا جريمة سطو مسلح على مقلة لب في المحلة

الغربية - عادل ضرة

قرر محمود الحاكم رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية، تجديد حبس 3 ملثمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالسطو المسلح على مقلة لب بمنطقة الجمهورية، حاملين أسلحة نارية وبيضاء وسرقة مبالغ مالية وسجائر.

كان ضباط المباحث الجنائية في الغربية، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث قسم ثان المحلة برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس مباحث القسم، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، قاموا بالسطو المسلح على مقلة لب بمنطقة الجمهورية حاملين أسلحة نارية وبيضاء وسرقوا مبالغ مالية وسجائر وفروا بسيارة ملاكي.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع جريمة سطو مسلح على مقلة لب بمنطقة الجمهورية.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة وتبين قيام 3 ملثمين بالنزول حاملين بندقية خرطوش وطبنجة واسلحة بيضاء بالسطو المسلح على المقلة وقاموا بسرقة مبالغ مالية وسجائر وفروا هاربين.

وبتقنيين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين والاسلحة المستخدمة، واحالتهم للنيابة العامة التي امرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة القضية.