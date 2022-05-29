حبس مستريحة العقارات والسيارات بالغربية 4 أيام لاستيلائها على 16 مليون جنيه

الغربية- مصطفى عادل

أمرت النيابة العامة بالغربية بحبس المتهمة " هيام. م.ن" مواليد 1985 مقيمة قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود بمحافظة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمعروفة اعلاميا بمستريحة السيارات والعقارات بالغربية، بعد قيامها بالنصب والاحتيال على 13 شخصا من عدة محافظات ، وجمع مبالغ مالية اجماليها 16 مليون و700 ألف جنيه بزعم توظيفها في تجارة العقارات والسيارات بنسبة ارباح شهرية 15%.

كانت معلومات ، وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوسط الدلتا برئاسة اللواء اسامة حتاتة مدير الادارة، قد اكدت قيام المتهمة بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح مادية تصل لـ15% مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (16,700,000 مليون جنيه) ، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ ، و الأرباح المتفق عليها ، وقيامها بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم 8 اشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها، وبعرضها على النيابة العامة امرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.