بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و684 ألفا

كتبت ـ هناء أبو العز

أعلنت سلطات حرس الحدود البولندي، اليوم الأحد، وصول عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 3 ملايين و684 ألفا، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، أن أكثر من 25 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا البلاد أمس السبت، مقارنة بأكثر من 22 ألف يوم الجمعة.

يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم تشمل إقامة قانونية وحق الوصول والحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.