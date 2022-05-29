اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 08:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بعد اعتمادها اليوم.. تعرف على موعد وإجراءات التظلم على نتيجة الإعدادية بأسوان

الأحد، 29 مايو 2022 08:17 م
بعد اعتمادها اليوم.. تعرف على موعد وإجراءات التظلم على نتيجة الإعدادية بأسوان محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن موعد التظلمات على نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022، والتى تم الإعلان عنها اليوم وبلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % .

وأضاف "لطفى"، فى بيان صحفى، أنه سيتم فتح باب التظلمات في الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل لتلقى أى طلبات لإعادة تصحيح ورصد الدرجات لأوراق إجابات إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى تقدم لها 28 ألف و 53 طالب وطالبة طالب وطالبة نجح منهم 21 ألف و 353 طالب وطالبة ، فيما سيدخل إمتحانات الدور الثانى 6700 طالب وطالبة .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اعتمد اليوم نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7% .

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات.

 

 


نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة