بعد اعتمادها اليوم.. تعرف على موعد وإجراءات التظلم على نتيجة الإعدادية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أعلن عبد الكريم لطفى، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن موعد التظلمات على نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022، والتى تم الإعلان عنها اليوم وبلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % .

وأضاف "لطفى"، فى بيان صحفى، أنه سيتم فتح باب التظلمات في الفترة من 1 إلى 15 يونيو المقبل لتلقى أى طلبات لإعادة تصحيح ورصد الدرجات لأوراق إجابات إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى تقدم لها 28 ألف و 53 طالب وطالبة طالب وطالبة نجح منهم 21 ألف و 353 طالب وطالبة ، فيما سيدخل إمتحانات الدور الثانى 6700 طالب وطالبة .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اعتمد اليوم نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8% ، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7% .

جاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات.