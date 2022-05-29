اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات

الأحد، 29 مايو 2022 10:08 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق : (بولاق القديمة  - شارع زنين ومتفرعاته - شارع المشتل ومتفرعاته) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/ 5/ 2022، وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 1 /6/ 2022.
 
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلي قيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بأعمال مشروع محور ترعة الزمر القطاع الاوسطي الجزء الأول من كوبري ثروت حتي كوبري الخشب، الأمر الذي يستلزم قطع المياه ؛ لربط وتشغيل خط مياه جديد قطر 300 مم من الزهر المرن بديلاً لخط المياه القديم قطر 300 مم من الاسبستوس.
 
وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه

شركه مياه الجيزه

محافظه الجيزه

مشروعات المياه


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة