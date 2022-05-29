انطلاق قافلة بيطرية بقرية المراشدة فى قنا

قنا صابر سعيد

انطلقت قافلة معهد بحوث التناسليات، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا.

قال الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن الحملة تنظيم 4 قوافل بيطرية خلال، الأولى تم تنظيمها اليوم بقرية أبومناع بمركز دشنا ، ومن المقررة والثانية بقرية المراشدة بمركز الوقف، وسيتم تنظيم القافلة الثالثة يوم الإثنين الموافق 30 مايو بقرية العركى بمركز فرشوط ، وتختتم الحملة فعاليتها يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر نفسه بتنظيم القافلة الرابعة بقرية حجازة مركز قوص.

وأوضح يوسف، أن انشطة القوافل البيطرية تستهدف في المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.