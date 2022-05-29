اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المستشار الألمانى: العقوبات الغربية على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر باقتصاد بلادنا

الأحد، 29 مايو 2022 10:18 م
المستشار الألمانى: العقوبات الغربية على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر باقتصاد بلادنا شولتز
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن العقوبات الغربية التي تم فرضها على روسيا يترتب عليها تكاليف وتبعات تضر بالاقتصاد الألماني، موضحا أن العقوبات تضر بالقيادة الروسية والاقتصاد الروسي وتزداد شدتها يوما بعد يوم.

وأضاف المستشار الألماني، أنه في الوقت نفسه نتأكد من أن هذه العقوبات لا تضرنا نحن وشركاءنا في أوروبا أكثر مما تضر روسيا، متابعا: أمر جيد أن الشركات تدعم هذه الخطوات، وأعلم أن هذا يعود عليها بخسائر اقتصادية، ولكن نحن نحاول منع حدوث المزيد من الأضرار الجسيمة من خلال القروض وخفض الرسوم وحزم المساعدات.

وتابع المستشار الألماني، بالرغم من ذلك، سيبقى هناك تكاليف، لكنني أقول أيضا إن هذه التكاليف أقل بكثير من السعر الذي يتعين علينا جميعا دفعه إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحا أن الهدف الرئيسي للحكومة الألمانية هو إنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال المستشار الألماني، إننا نورد الأسلحة لأول مرة في منطقة صراع كهذه، موضحا أن تحقيق السيادة على واردات الطاقة مسألة تتعلق بالأمن القومى.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة