اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 09:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القوات المسلحة الأوكرانية:القتال من أجل مدينة "سيفيرودونتسك" ما زال مستمرا

الأحد، 29 مايو 2022 08:26 ص
القوات المسلحة الأوكرانية:القتال من أجل مدينة "سيفيرودونتسك" ما زال مستمرا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القتال من أجل مدينة "سيفيرودونتسك" بشرق البلاد ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية، وذلك في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضافت الهيئة حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، "باستخدام المدفعية، نفذت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك".


وأشارت الهيئة إلى أن القتال مازال مستمرا، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

كما أكد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك الأوكرانية "أولكسندر ستريوك" ، أن روسيا استقدمت معدات كثيرة لاقتحام المدينة إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق ذلك ، مضيفا أن المدينة ستستمر في المقاومة.

وأشار ستريوك إلى تفاقم الوضع الصحي في المدينة التي كان يسكنها 100 ألف نسمة قبل الحرب.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن القصف المتواصل يجعل من الصعب إيصال إمدادات إلى المدينة ولا سيما مياه الشرب في حين أن الكهرباء مقطوعة عنها منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن مركز المساعدة الإنسانية في المدينة علق نشاطه.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة