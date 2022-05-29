القوات المسلحة الأوكرانية:القتال من أجل مدينة "سيفيرودونتسك" ما زال مستمرا

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القتال من أجل مدينة "سيفيرودونتسك" بشرق البلاد ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية، وذلك في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضافت الهيئة حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، "باستخدام المدفعية، نفذت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك".
وأشارت الهيئة إلى أن القتال مازال مستمرا، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
وأشار ستريوك إلى تفاقم الوضع الصحي في المدينة التي كان يسكنها 100 ألف نسمة قبل الحرب.
وأضاف المسؤول الأوكراني أن القصف المتواصل يجعل من الصعب إيصال إمدادات إلى المدينة ولا سيما مياه الشرب في حين أن الكهرباء مقطوعة عنها منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى أن مركز المساعدة الإنسانية في المدينة علق نشاطه.