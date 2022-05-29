القوات المسلحة الأوكرانية:القتال من أجل مدينة "سيفيرودونتسك" ما زال مستمرا

وأضافت الهيئة حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، "باستخدام المدفعية، نفذت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونتسك".



وأشارت الهيئة إلى أن القتال مازال مستمرا، دون توضيح المزيد من التفاصيل.