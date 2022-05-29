القبض على 10 أشخاص لمحاولتهم اجتياز الحدود التونسية بطريقة غير شرعية

أ ش أ

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من ضبط 10 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطيقة غير شرعية، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التى قررت اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وذكر بيان صحيف صدر عن الوزارة، أن دورية مشتركة بين مركز الحرس البحري بالكرنيش الفرقة الثانية الاستعلامات بالعوينة وفرقة مقاومة الإجرام بمنطقة القرجاني تمكنت من ضبط 5 تونسيين بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالميناء التجاري بحلق الوادي من ضبط شخصين تونسيين بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، إلى جانب تمكن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بمنزل حر من ولاية نابل من إلقاء القبض على شخص من أجل "سرقة محرك مائي وتكوين تشكيل عصابي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة".

وكذلك تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالسرس من القبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدّول الإفريقية لاتهامه باجتياز الحدود التونسية خلسة، بينما تمكنت دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتوزر من ضبط امرأة تبين أنها دخلت الحدود التونسية بطريقة غير قانونية.