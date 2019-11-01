الرمان يعزز المناعة ويعالج الاكتئاب ويحسن المزاج

كتب بيتر إبراهيم

انتشرت فاكهة الرمان اللذيذة فى الأسواق بشكلها الأحمر البراق، وهى غنية بالفيتامينات ومضادات الاكسدة والالياف التي تساعد علي الهضم وتعد واحدة من أصح الفواكه في العالم.

وقد كشف الموقع الطبي الامريكي “HealthDayNews”، المختص بفوائد الاغذية والعلاجات الطبيعية، عن 3 فوائد لتناول الرمان، وتشمل:

يعزز نوعية الحيوانات المنوية ويحمي البروستاتا من الالتهاب



عصير الرمان تأثيره أقوى 10 مرات من الفاكهة نفسها، حيث أن كوب واحد من العصير يوميا، يحسن نوعية الحيوانات المنوية، ويقلل من عدم القدرة على الانتصاب، ويحمي البروستاتا من الالتهاب.

ويدمر عصير الرمان البكتيريا الموجودة في الجسم، مثل كولاي والمكورات العنقودية.

يقوي جهاز المناعة



ثمرة واحدة من الرمان تحقق 16% من الاحتياجات اليومية لفيتامين “C”، لذلك فمن المستحسن إستهلاكه بانتظام لتقوية جهاز المناعة، وخاصة في أوقات الشتاء للوقاية من الالتهابات ونزلات البرد والأنفلونزا والفيروسات.

يحسن المزاج



إذا كنت ترغب في تحسين المزاج، فإن الرمان يعتبر من الفواكه الغنية بالمواد الكيميائية النباتية التي تحفز إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون الذي ينظم عدداً كبيراً من الوظائف البيولوجية في الجسم، بداية من درجة حرارة الجسم إلي الشهية، وعندما يكون منتظم فإنه يعطي شعوراً بالاسترخاء العقلي.