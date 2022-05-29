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الرئيس الأوكرانى: البنية التحتية لمدينة سيفيرودونيتسك مدمرة بالكامل

الأحد، 29 مايو 2022 07:50 م
الرئيس الأوكرانى: البنية التحتية لمدينة سيفيرودونيتسك مدمرة بالكامل زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، إن البنية التحتية لمدينة سيفيرودونيتسك مدمرة بالكامل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكد الرئيس الأوكراني أن هدف روسيا الرئيسي هو السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.

وفى وقت سابق قام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بزيارة قوات بلاده المتمركزة على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان اليوم الأحد إن الزيارة تعد الظهور الرسمي الأول لزيلينسكي خارج منطقة كييف منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في بلاده في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضاف المكتب الرئاسي أن زيلينسكي أشاد بجنود بلاده في المنطقة هناك.


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