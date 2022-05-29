اصطدام قطار بشاحنة فى ولاية بنسلفانيا وخروج 17 عربة عن مسارها.. فيديو

كتب محمد جمال

قال مسئولون أمريكيون، إن 17 عربة قطار خرجت عن مسارها فى بلدة هارمار بولاية بنسلفيانيا بسبب تصادم قطار بشاحنة قرب الجانب الشمالى من المدينة ، وسقطت 9 عربات من القطار فى النهر، وتسبب حادث قطار فى تسرب نواتج تقطير البترول على طول نهر أليجينى ، بحسب صحيفة بيتسبرج بوست-جازيت.

أشارت الصحيفة أن القطار خرج عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة ، وأضافت أن سائق الشاحنة واثنين من مشغلى القطارات نُقلوا إلى المستشفى لإصابات لا تهدد حياتهم.

Oh come ON! Can they just stop messing with us for one day?https://t.co/rXabXtBjyz — Please put down the crazy (@JosieLe62818667) May 27, 2022